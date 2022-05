Von Simeone bis Klopp: Die fünf Dauerbrenner auf der Trainerbank

Diego Simeone wurde am 23. Dezember 2011 als neuer Trainer von Atlético Madrid bekannt gegeben. Der Argentinier machte aus einem Mittelfeld-Klub einen zweifachen Champions-League-Finalisten. Zudem gewann Atlético unter ihm zwei Mal die spanische Meisterschaft. Platz fünf aus der ersten Saison ist die schlechteste Platzierung in seiner Amtszeit.

Christian Streich wurde am 29. Dezember 2011 Trainer von Freiburg. Er rettete den Verein vor dem Abstieg. 2015 war es dann so weit, die Freiburger mussten in die zweite Bundesliga. Doch der Verein hielt am Trainer fest, der den sofortigen Wiederaufstieg schaffte.