Von Adrianinho bis Soriano: Die Vorgänger von Ashley Barnes

Aldo Duscher: Der Argentinier mit österreichischem Pass (dank seiner Großeltern) spielte von 1998 bis 2011 in Europa bei so renommierten Klubs wie Sporting Lissabon, La Coruña oder FC Sevilla. Für Österreichs Team war er spätestens 2005 kein Thema mehr: In diesem Jahr absolvierte der defensive Mittelfeldspieler drei Spiele für sein Geburtsland.

Steffen Hofmann: Im Juli 2005 präsentierte der ÖFB den Rapid-Star schon als neuen Teamspieler. Es wurde aber die Rechnung ohne den Wirten gemacht. Weil der damals 24-Jährige acht Jahre zuvor für Deutschland bei der U17-WM 1997 in Ägypten gespielt hatte, durfte er laut FIFA-Statuten nicht mehr für Österreich spielen. Die peinliche Posse hätte vermieden werden können. Denn das Statut enthielt eine Übergangsfrist vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2004, in der auch Spieler, die das Alterslimit (21 Jahre) überschritten hatten – trotz Nachwuchs-Länderspielen für einen anderen Verband – die Nation wechseln konnten.