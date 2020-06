Vom LASK bis Rapid: Die Bundesliga geht in die Verlängerung

Schon jetzt steht fest: Die genaue Punkteverteilung und vielleicht auch die Endplatzierung in der Meistergruppe wird erst nach Saisonende (in zwei Wochen) am grünen Tisch geklärt. Spätestens am 3. August müssen der UEFA die Europacup-Teilnehmer gemeldet werden. (Falls der LASK dann auch noch zum Sportgerichtshof CAS zieht, droht das totale Chaos).

Schneller sollte das Ethik-Verfahren gegen Rapid wegen des sexistischen Fan-Transparents vor dem Hartberg-Spiel zu Ende sein. Der Strafrahmen ist auch hier weit gespannt.

Auch noch nicht entschieden: Wird die Bundesliga Anzeige gegen die führenden LASK-Funktionäre wegen der verbotenen Mannschaftstrainings in der Corona-Pause erstatten? Als Strafe würden zeitliche Sperren von den jeweiligen Funktionen drohen.