Violette Rotation bringt neue Qualität

Wäre Karl Daxbacher ein passionierter Würfelspieler, dann hätte er ausreichend Übung für sein Tagesgeschäft. Denn aufgrund der Größe des ihm zur Verfügung stehenden Kaders könnte er von Spiel zu Spiel die Aufstellung von Neuem würfeln, wenngleich Quantität nicht automatisch Qualität bedeuten mag.



Am Donnerstag nimmt die Austria im rumänischen Cluj, einst Klausenburg, den Versuch in Angriff, im Rückspiel gegen Gaz Metan Medias die allerletzte Hürde zur Gruppenphase der Europa League zu nehmen. Die Zeichen stehen gut, immerhin fliegt man am Mittwoch um elf Uhr mit einem 3:1-Vorsprung im Gepäck in den Osten Europas.