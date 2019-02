Violett ist die Hoffnung: Veilchen blühen im Frühjahr auf

Die Austria hat zwei konkrete Saisonziele. Das erste ist das Erreichen des Cupfinales, das im eigenen Stadion, der Generali Arena, stattfindet. „Wenn wir uns über diesen Bewerb am 1. Mai für den Europacup qualifizieren könnten, dann hätten wir in Folge mehr Ruhe.“ Vonnöten ist davor aber ein Sieg beim GAK, trotz der Wiener Favoritenrolle ganz und gar kein leichtes Unterfangen. „Das wird ein geiles Spiel“, freut sich der Steirer Michael Madl auf seine Landsleute, wenngleich sein Einsatz aufgrund von Muskelproblemen mehr als fraglich ist.

In der Liga liegt die Austria aktuell auf Platz fünf, vier Zähler vor dem Siebenten Hartberg. „Das ist ein kleiner Polster, aber kein Grund sich auszuruhen. Es liegt alles eng beisammen“, weiß Letsch. Die Austria nimmt die Meistergruppe, sprich die Top 6, ins Visier für die nächsten vier Runden. „Dieser Modus bringt mehr Spannung, als Trainer spürt man schon, dass auch der Druck steigt.“

Am Ende möchten sich die Wiener für den Europacup qualifizieren. „Ich will nur nichts mit einer Relegation zu tun haben“, wünscht sich Letsch und strebt daher letztlich einen Platz in den Top 3 an. Der Deutsche ist mittlerweile ein Jahr bei der Austria, überrascht hat ihn in dieser Zeit nichts. „Ich habe ja gewusst, was mich bei diesem Traditionsklub ungefähr erwartet“ In Wien, Letsch wohnt im dritten Bezirk, fühlt sich der Trainer pudelwohl. „Die Stadt ist wunderschön, und zum Joggen habe ich nicht weit ins Grüne, in den Prater.“