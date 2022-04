Villarreal gegen Bayern: Das Geheimnis des spanischen St. Pölten

Der 50-jährige Baske Unai Emery stammt aus einer Familie aus Fußball-Tormännern, sein Großvater wurde Pajarito, das Vögelchen, genannt und gewann mit Irun vor fast 100 Jahren zweimal den spanischen Cup. Auch sein Vater spielte dort. Irun ist nur noch drittklassig und war verschuldet, weshalb im Vorjahr Unai und sein Bruder Igor Hauptaktionäre wurden. Die Kinder und Jugendlichen sollen eine Ausbildungsmöglichkeit haben. Für Jobs sorgt er auch mit einem Hotel in seiner Heimatstadt Fuenterrabia, der Grenzstadt zu Frankreich, sowie mit Restaurants in Valencia und in Madrid.

Unai kam als Feldspieler nur zu einer Handvoll Einsätzen in der Primera Division. Damals habe er sich nicht getraut, auf dem Feld Entscheidungen zu treffen, sagte er einmal. Darin liegt vielleicht das, was ihn als Trainer ausmacht. Akribisch analysiert er die Gegner, will sie überraschen und kontrollieren, hat einen klaren Spielplan. Damit nimmt er seinen Spielern viele Entscheidungen ab.

Mit 33 wurde er Spielertrainer in Lorca, mit 35 führte er Almeria in die höchste Liga, er trainierte danach auch Valencia, FC Sevilla und jetzt Villarreal. Was ihm nicht gelang, war, im Ausland Fuß zu fassen. Bei Spartak Moskau (2012) blieb er nur wenige Monate. Bei Paris (2016 bis 2018) scheiterte er am Anspruch Champions-League-Sieg. Bei Arsenal (2018/19) schaffte er den Umbruch nach Trainer-Legende Wenger nicht.