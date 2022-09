Viertligist Wacker Innsbruck verstärkt sich mit einem Ex-Profi

Der FC Wacker Innsbruck hat einen Fußballer engagiert, der für die Spielwiesen, die der Traditionsverein aktuell beackert, eigentlich überqualifiziert ist. Bekanntlich musste der Klub nach dem Konkurs der GmbH den Profifußball verlassen und schlug in den Niederungen des Amateurfußballs auf. In der Tiroler Liga, der vierthöchsten Spielklasse, ist der zehnfache Meister derzeit am Ball.