Rapid ist im leeren Stadion gefordert

An Roland Kirchler ist kein Diplomat verloren gegangen. Er sagt immer, was er sich denkt, selbst dann, wenn er damit ins Fettnäpfchen tritt und sich nicht allerorts beliebt macht.

Der ÖFB-Cup, so erklärte der Trainer von Wacker Innsbruck sinngemäß vor dem Viertelfinalduell gegen Salzburg am Dienstag (20.30 Uhr, live in ORFeins), er wäre so ziemlich die unwichtigste Nebensache der Welt. „Wir brauchen dieses Spiel eigentlich nicht“, meint Kirchler, „das ist einfach die Wahrheit. Wir müssen in unserer Situation auf die Meisterschaft schauen.“ Heimspiel hin, Europacup-Chance her. „So etwas wie 1979 können wir nämlich nicht gebrauchen“, sagt Kirchler. Damals hatten die Innsbrucker den Cup gewonnen, waren aber zugleich auch abgestiegen.

Ein Westderby, obendrein in einem K.-o.-Spiel im Cup – das schreit normalerweise ja förmlich nach Spannung und Spektakel. Aber so wie Kirchler denken fast alle rund um den FC Wacker. Keine 800 Karten wurden im Vorverkauf an den Fan gebracht, das große TV-Livematch dürfte zum Geisterspiel werden.

Ortswechsel nach Hütteldorf, in das (unter normalen Umständen) österreichische Epizentrum der Fußballbegeisterung. Auch in „ St. Hanappi“ ist der Cup den Fans offenbar nicht heilig. Nur 3500 Karten wurden für das Spiel gegen Pasching (18 Uhr, ATV live) verkauft, den von Red Bull hochgerüsteten Leader der Regionalliga Mitte. Dabei kostet das teuerste Ticket nur 18 Euro. Trotzdem könnten die 5000 erwarteten Zuschauer den Bestwert im Viertelfinale ergeben.

„Wir haben ein Problem, wir stagnieren bei den Zuschauern“, meint ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig. Tatsächlich sinken die Zahlen sogar: Bei den 56 absolvierten Cup-Partien seit Saisonbeginn wurden nur 60.000 Zuschauer gezählt. Dass die im Cup übliche Einnahmenteilung aufgegeben werden soll, bringt die Kassiere der Heimteams angesichts dieser Zahlen auch nicht zum Jubeln. Der schnellste Weg nach Europa (sechs Siege reichen) wirkt bei einem Schnitt von knapp über 1000 Fans wie ein Cup der Hoffnungslosigkeit. Passend dazu meint Pasching-Trainer Gerald Baumgartner vor der Chance auf eine Sensation: „Die Meisterschaft ist für uns wichtiger.“

Rapid-Trainer Peter Schöttel erinnert sich: „Mit Wiener Neustadt haben wir einmal beim FC Lustenau im Februar vor 45 Zuschauern gespielt. Und früher war es auch nicht besser. Dieser Bewerb wird nicht so angenommen wie in vielen anderen Ländern.“ Auch hier ist das Nachbarland Schweiz Österreich voraus (siehe rechts).