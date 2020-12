Vier Corona-Fälle bei Manchester City vor Boxing Day

Wegen positiver Corona-Tests muss der englische Topklub Manchester City vorerst auf seine Profis Gabriel Jesus und Kyle Walker verzichten. Wie der Verein von Trainer Pep Guardiola am Christtag weiter mitteilte, sind auch zwei Mitglieder des Betreuerstabs positiv getestet worden und haben sich in Selbstisolation begeben.

Offensivspieler Jesus und Verteidiger Walker fehlen dem Team am Samstag am traditionellen Spieltag zum Boxing Day. Der Tabellen-Achte erwartet am zweiten Weihnachtsfeiertag Newcastle United, bereits am Montag folgt die Partie beim FC Everton.