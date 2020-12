Die Fußballwelt von Red Bull: Ein Sponsor redet über Aufgaben

Trotzdem gibt Red-Bull-Boss Mateschitz in regelmäßigen Abständen Interviews, in denen man zumindest den Eindruck bekommen könnte, dass er mit seinem Unternehmen doch mehr als nur ein Sponsor in Salzburg sei. Kurz vor Weihnachten war es wieder einmal so weit. In den Salzburger Nachrichten meinte der 76-Jährige etwa auf die Frage, ob er enttäuscht sei, dass Österreichs Meister in der Champions League ausgeschieden ist: „Nein, im Gegenteil. Es ist nicht Aufgabe Salzburgs, in der Champions League weit zu kommen. Wir müssen uns qualifizieren, ja, aber wenn in der Gruppe Platz drei gelingt mit dem jüngsten Team der ganzen Champions League, ist das gut, damit können wir in der Europe League spielen und dort versuchen, so weit wie möglich zu kommen.“