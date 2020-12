Red-Bull-Triathlon: Salzburg-Star Szoboszlai zieht nach Leipzig

Für Szoboszlai ist RasenBallsport natürlich der nächste logische Schritt in seiner sportlichen Karriere. Leipzig und Salzburg spielen einen sehr ähnlichen Fußball, eine neue Sprache muss er auch nicht lernen. Und auch wenn er seine Salzburger Trainingssachen nicht ausziehen würde, auffallen würde er in Leipzig wohl nicht. Die Corporate Identity ist ja praktisch ident. Die Führungsebene musste hingegen komplett getrennt werden - auf Druck der UEFA. Salzburg und Leipzig hätten sonst nicht zeitgleich im Europacup spielen dürfen. Die Deutschen gehören offiziell weiterhin zum Red-Bull-Fußball-Imperium, während der Fuschler Getränkehersteller in Salzburg pro forma nur mehr als Sponsor firmiert.

Der Schattenmann

Es wird umgesetzt, was Didi Mateschitz 2010 öffentlich angekündigt hatte: Die beste Mannschaft soll in Leipzig spielen. Eine Funktion hatte der 76-Jährige in seinem Fußball-Imperium nie. Für das Tagesgeschäft gibt es hoch bezahlte Führungskräfte. Diese braucht der Red-Bull-Boss auch nicht. Es ist ja auch eh so klar, wie der Bulle zu laufen hat. Szoboszlai ist ein Prototyp, wie ein Karriereweg im Fußballkonzern idealerweise laufen soll. Nach Zwischenstationen bei Liefering und Salzburg geht es zur sportlich wertigsten Filiale. Er wird also den Red-Bull-Triathlon für Fußballer absolvieren - wie viele andere vor ihm.