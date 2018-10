Viele Baustellen warten auf den neuen Rapid-Trainer

Goran Djuricin ist Geschichte. Aber allein deshalb wird bei Rapid sicher nicht alles gut. Der derzeit gesuchte nächste Trainer übernimmt einen Tabellenachten mit viel Potenzial, aber auch gewaltigen Baustellen. Sieben Probleme, die den Djuricin-Nachfolger beschäftigen werden:

- Keine klare Linie Wofür steht Rapid unter Djuricin, außer für einen menschlich ehrenwerten Umgang mit den Spielern? Am Anfang wollte er den Stil von Ex-Coach Barisic zurückbringen. Im Sommer kündigte der 43-Jährige in der Sportzeitung an, dass der Spielstil sowohl Guardiola als auch Klopp zum Vorbild habe und deren Ideen verbinden solle. Also Dominanz durch Ballbesitz plus schnelle Angriffe.

Das klingt nach der Quadratur des Kreises. Mit der anstehenden Trainer-Entscheidung sollte bei Rapid wieder ein klarerer Weg festgelegt werden – und dann auch konsequent verfolgt werden.

- Kein Rückhalt Für einige war Djuricin „der Trainerlehrling“, für andere „der Violette“, einige hatten für den Wiener überhaupt nur Schimpfwörter übrig. Der Kreis der Unterstützer war von Anfang an klein. Kühbauer hätte sicher mehr Rückhalt – bei den Ansprüchen der Fans wohl aber auch nur für einige Monate. Sportchef Bickel hat unterschätzt, wie stark der Unmut werden würde: „Gogo hat unglaublich viel richtig gemacht. Aber ich mache mir im Rückblick Vorwürfe, dass ich ihm so großen Druck aufgelastet habe.“

- Verletzungen Das größte dauerhafte Problem für den Trainer waren die vielen Verletzungen. Djuricin hatte bei keinem seiner 67 Pflichtspiele die Chance, die Top-Elf aufzustellen. Bickel wollte den Kader mit Blick auf die Herbst-Rückkehrer nicht mehr vergrößern, Djuricin trug das mit. Durch Dibon, Bolingoli, Schobesberger und Pavlovic – die allesamt gerade fit wurden oder nach der Länderspielpause ihr Comeback geben – hat der Nachfolger wesentlich mehr Qualität zur Verfügung.