Viel Potenzial, viel Kritik: Deutschlands "launische Diva" Leroy Sané

Aber ein bezeichnendes Bild war es schon, das da am Samstagabend in der Arena in München gebotenen wurde. Leroy Sané stand in der Coaching Zone vor der deutschen Bank. Er würde gleich eingewechselt werden und bekam noch letzte Instruktionen für seinen kurzen Einsatz gegen Portugal. Marcus Sorg, der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, stand neben ihm, die Taktiktafel in der Hand. Von Joachim Löw, Sorgs Chef, war in diesen Momenten nichts zu sehen.