Viel Druck, kein Erfolg: Und schon wieder rumort es bei Rapid

So schnell kann es gehen, vor allem bei Rapid: Nur ein Punkt aus zwei Spielen, ein enttäuschender Auftritt in St. Pölten und die Aufbruchsstimmung in Hütteldorf ist dahin. Das Heimspiel gegen die verbesserten Altacher gilt bereits als „ Pflichtsieg“.

Was ist da los?

Auffällig ist, dass ...

... die Stimmung nach nur zwei Runden gereizt ist. Während im Frühjahr stets auf Verbesserungen und die Zukunft verwiesen wurde, dominiert jetzt Enttäuschung. Trainer Didi Kühbauer kündigte eine scharfe Aussprache an.