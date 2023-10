Video von Trainerlegende Mourinho mit Debütanten erfreut Fußballfans

Beim Sieg von AS Roma am Donnerstag in der Europa League über Servette Genf gab Francesco D’Alessio aus dem Roma-Nachwuchs "Primavera" sein Debüt im A-Team. Der 19-Jährige wurde in der letzten Viertelstunde des Spiels eingewechselt und ersetzte Edoardo Bove im Mittelfeld.