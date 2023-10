LASK verliert: Kein Lehrspiel, letztlich aber ein Leerspiel

LASK wurde etwas gefährlicher

Nach der Pause wirkte der LASK präsenter und zielstrebiger in Richtung gegnerisches Tor. Und siehe da, die ersten guten Chancen stellten sich ein. Ein abgewehrter Schuss von Ljubicic fiel Moses Usor vor die Füße, doch der reagierte in der Eile nicht schnell und schaufelte den Ball übers Tor. Ebenso erging es kurz danach Ljubicic nach einem Stang’lpass, der Ball sprang vor ihm auf und landete letztlich auch auf der Tribüne. Mit dem vermehrten Engagement der Linzer wurden in Folge auch die Franzosen aktiver. Dallinga hatte das zweite Tor auf dem Kopf, doch LASK-Tormann Lawal glänzte mit einer tollen Parade (69.).

Im Finish vermochte der LASK nicht wieder den nötigen Schwung aufzunehmen, um den Gegner unter Druck zu setzen, vielmehr hätte Toulouse alles klar machen können. Ohne Punkt liegt der LASK in der Gruppe auf Platz vier.