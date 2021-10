Video: Ein Tormann würgt seinen Mitspieler und sieht Rot

Bei einem Ligaspiel in Nordirland kam es am Samstag zu einer kuriosen roten Karte. Torhüter Aaron McCarey vom FC Glentoran flog vom Platz, weil er nach einem Gegentor so sauer auf seinen Mitspieler Bobby Burns war, dass er diesen würgte und zu Boden stieß.

Dem Regelwerk zufolge ist der Ausschluss korrekt. Eine Tätlichkeit, auch gegen einen Mitspieler, zieht demnach eine rote Karte nach sich. Die Partie gegen Coleraine endete schließlich 2:2.

Glentoran-Trainer Mick McDermott wollte aus der Szene nach dem Spiel kein Drama machen. McCarey habe in der Kabine gesagt, dass der Platzverweis nicht hätte passieren dürfen: „Aaron versteht es, Bobby versteht es, alle verstehen es“, sagte der Coach. Ein Riss habe er im Team nicht erkennen können, es sei eine zusammengeschweißte Truppe.