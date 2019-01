Verschollener Kicker Sala: Spender ermöglichen weitere Suche

Am 21. Januar 2019 verschwand der argentinische Stürmer Emiliano Sala, für den Premier-League-Aufsteiger Cardiff City zuvor seinen Transferrekord brach, in dem er umgerechnet rund 17 Millionen Euro an den französischen Klub FC Nantes überwies. Das Flugzeug, in dem sich Sala, der Pilot und laut manchen Quellen ein zweiter Passagier befanden, verschwand vom Radar, als es sich laut Flugplan auf Höhe der Kanalinsel Burhou befand. Der 60-jährige Pilot David Ibbotson hatte kurz zuvor die Flugkontrolle von Jersey gebeten, die Flughöhe verringern zu dürfen, danach brach der Kontakt zur Piper PA-46 Malibu ab.

Vor seinem Verschwinden schickte er eine Sprachnachricht an seinen Vater, in der er sagte, das Flugzeug würde gleich zerschellen und er habe große Angst. Während der Nachricht gähnte er aber mehrmals und wirkte überhaupt nicht panisch.

Am 23. Jänner wurde die Suche abgebrochen, da die Polizei keine Überlebenschancen mehr sah. Viele prominente Fußballer und die Verwandten des Argentiniers forderten danach, weiter nach Sala zu suchen.