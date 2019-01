Flugzeugabsturz: Rettungskräfte geben Suche nach Sala auf

Salas Flugzeug war am Montagabend in der Nähe der Insel Guernsey über dem Ärmelkanal verschwunden. Rettungskräfte hatten seither fieberhaft nach einer Spur des Flugzeugs gesucht, waren dabei aber erfolglos geblieben. Während des Fluges hatte Sala noch eine Nachricht geschickt, wonach das Flugzeug am Auseinanderfallen sei. "Wenn ihr in eineinhalb Stunden keine Neuigkeiten von mir hört: Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemanden schicken, um nach mir zu suchen, weil sie mich sowieso nicht finden werden", sagte der 28-Jährige.

Sala hatte am vergangenen Samstag einen Vertrag mit dem englischen Premier-League-Klub Cardiff City unterzeichnet und war beim Abstiegskandidaten mit rund 17 Millionen Euro zum Rekordeinkauf geworden. Am Montag räumte er bei seinem Ex-Klub Nantes seinen Spind und hätte am Dienstag erstmals mit seinem neuen Team trainieren sollen.