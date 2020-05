Verrücktes Finish in der Südstadt

Die isolierenden Styropor-Becher hatten am Samstag Hochkonjunktur in der Trenkwalder Arena in Maria Enzersdorf. An einem kalten Fußball-Abend trafen sich im Inneren des Stadions der Admira der aktuelle Aufsteiger und dessen Vorgänger aus Innsbruck zum Kräftemessen, das sich in Ermangelung von Alternativen und zum Spitzenspiel des Bundesliga-Samstags ausgewachsen hatte.



Lange Zeit war jeder der 3700 Besucher gut beraten, wenn er in seinem Becher stets ein warmes Schluckerl zur Verfügung hatte. Denn auf dem Rasen gab es zunächst wenig Erwärmendes. Ein kalter Schauer durfte wohl auch dem anwesenden ÖFB-Teamchef Marcel Koller ob der technischen Unzulänglichkeiten beider Teams über den Rücken gelaufen sein. Die Gäste aus Innsbruck waren zumindest optisch besser verteilt auf dem Feld, zu einer Torchance reichte es in Halbzeit eins dennoch nicht.