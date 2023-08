Verrücktes Finish: Austria Wien scheitert in der Conference League

Es war ein völlig verrücktes Fußballspiel in Wien-Favoriten. Die Austria hechelte über fast 100 Minuten einem Rückstand hinterher, brachte sich mit viel Kampf immer wieder zurück ins Geschehen und zwei Mal auch in die Verlängerung, um in der 99. Minute mit dem 3:5 auszuscheiden. Leere und Fassungslosigkeit herrschten am Ende eines dramatischen Abends im Viola Park.