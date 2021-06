"Verhärtete Fronten": Bayern-Boss kritisiert Alaba nach dem Abgang

Dass die Fronten zwischen Bayern und dem Alaba-Lager etwas verhärtet sind, gab auch Vater und Berater George Alaba zu. Er gewährte im Bild-Podcast "Bayern Insider" Einblicke in die Gespräche. "Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber die Verantwortlichen wissen, was vorgefallen ist. In der letzten Zeit der Verhandlungen haben sich die Fronten so verhärtet", sagte Alaba.

So gab es etwa auch einen verbalen Schlagabtausch rund um Alabas Berater Pini Zahavi, der als Vermittler in den Verhandlungen agierte. Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte Zahavi als "geldgierigen Piranha" bezeichnet. George Alaba fehlten dabei "die Worte", wie er sagt. Er habe es "nicht verstanden, weshalb in der letzten Zeit nur über Geld geredet wurde". Vielmehr habe seinem Sohn die persönliche Wertschätzung gefehlt.