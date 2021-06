"Hala Madrid": David Alaba mit Videobotschaft an die Real-Fans

Alaba erhält bei den Königlichen eine Vertrag bis Sommer 2026, jährlich soll es 12,5 Millionen Euro netto geben. Am Montag-Abend wandte er sich nun auch erstmals an die Fans der Spanier. Und das standesgemäß in spanischer Sprache. "Hallo, wie geht es den Madridista", leitet er seine Videobotschaft ein, "Ich bin super stolz, ein Teil von euch zu sein."