Vergewaltigungsvorwürfe: Ex-ManCity-Star unter Tränen freigesprochen

Der frühere Spieler des englischen Meisters Manchester City, Benjamin Mendy, ist im jüngsten Prozess um einen Vergewaltigungsvorwurf und den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung freigesprochen worden. Die Jury im Chester Crown Court befand den 28-jährigen Franzosen für unschuldig, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete. Ihm war vorgeworfen worden, 2018 eine Frau (29) in seinem Anwesen in der Grafschaft Cheshire vergewaltigt zu haben.