Gegen Achraf Hakimi vom französischen Fußball-Spitzenclub Paris Saint-Germain ist ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigungsvorwürfen eingeleitet worden. Das teilte ein Offizieller der Staatsanwaltschaft von Nanterre, einem Vorort von Paris, am Freitag mit. Der 24-Jährige, bei der WM in Katar der Star des marokkanischen Nationalteams, wurde unter polizeiliche Beobachtung gestellt. Hakimi wurde zudem verboten, mit dem mutmaßlichen Opfer in Kontakt zu treten.