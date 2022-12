Nach WM-Sensation: Marokkos Helden im Visier von Real und Barca

Der bekannteste Spieler Marokkos ist derzeit Hakim Ziyech von Chelsea, der Anfang des Jahres nach einem Wickel mit Teamchef-Vorgänger Halihodzic schon aus dem Team zurück getreten ist. Ziyech ist ebenso in den Niederlanden geboren wie Bayern-Spieler Noussair Mazraoui. Achraf Hakimi wurde in Madrid geboren und bei Real ausgebildet. Jetzt spielt er in Paris und richteten seinem Kumpel Kylian Mbappe aus: „Ich werde meinen Freund zerstören müssen.“