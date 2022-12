Mbappé zu Hakimi: "Ich werde dich zerstören, mein Freund"

Dass das Aufeinandertreffen im Halbfinale der WM passieren wird, nachdem Marokko afrikanische und arabische WM-Geschichte geschrieben haben wird, haben wohl nicht einmal die beiden Superstars geahnt.

Am Mittwochabend (20 Uhr) kommt es zum direkten Duell der beiden: Hakimi ist Rechtsverteidiger von Marokko, Mbappé Linksaußen beim französischen Nationalteam.

Grüße an den Freund