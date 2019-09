Vergebene Chance: Für ÖFB-Team wäre "mehr möglich gewesen"

Mit gemischten Gefühlen, aber tendenziell zufrieden gingen die Österreicher in Warschau vom Platz. Valentino Lazaro: „Wir sind gut reingestartet in die Partie, wir hatten aber auch Phasen in der ersten Hälfte, wo wir uns in der Defensive nicht so gut angestellt haben. Wir haben bewiesen, dass wir auch in Polen dominant auftreten können. Schade, es wäre vielleicht etwas mehr möglich gewesen. Aber der Punkt ist in Ordnung. Mit der Leistung sind wir weit davon entfernt, uns schämen zu müssen.“

Marko Arnautovic haderte mit den vergebenen Chancen. „Gut, der Kopfball an die Latte war natürlich Pech. Bei der anderen Chance habe ich mir den Ball nicht gut mitgenommen, daher bin ich nicht in die richtige Schussposition gekommen.“ Den späten 3:2-Sieg Sloweniens gegen Israel, durch den die Slowenen in der Tabelle an Österreich vorbeizogen, kommentierte der ÖFB-Star schulterzuckend. "Es interessiert mich nicht, was die anderen Gegner machen. Unsere letzten vier Spiele waren sehr positiv. Wir versuchen es und werden alles dafür tun, im Oktober die zwei Spiele für uns zu entscheiden. Dann denke ich, dass es sehr positiv ausschaut."