"Vergangenes zählt nicht"- Spaniens Trainer vor dem Frauen-WM-Semifinale

Spanien und Schweden kämpfen am Dienstag (10.00 Uhr MESZ/live ORF 1) in Auckland um das erste Finalticket bei der Frauen-WM. Während die bisher so spielstarken Spanierinnen ihre Halbfinalpremiere auf der größtmöglichen Fußball-Bühne in Angriff nehmen, streben die Skandinavierinnen im fünften Versuch das zweite Endspiel nach 2003 an. Die Siegerinnen des Duells treffen im Showdown um den Titel auf Co-Gastgeber Australien oder England, die sich am Mittwoch gegenüberstehen.

Das schwedische Team von Trainer Peter Gerhardsson zählte vor WM-Beginn nicht unbedingt zu den heißesten Anwärtern auf den Pokal. Im Verlauf des Turniers bot man aber überzeugende Leistungen und schaltete in der K.o.-Phase mit Rekordchampion USA und Japan zwei Topnationen aus.

Mit den Spanierinnen wartet nun ein weiterer harter Brocken. „Wir wissen, dass sie einige sehr gute Einzelspielerinnen haben, aber auch als Mannschaft sind sie sehr, sehr stark“, sagte Schwedens Verteidigerin Natalie Björn. Die Erfahrung aus den erfolgreich absolvierten Achtel- und Viertelfinalpartien soll ein Vorteil sein, so Björn. „Ich denke, es ist gut, dass wir vor diesem Spiel gegen Japan und die USA gespielt haben, denn ich habe das Gefühl, dass Spanien auch ein bisschen eine Mischung aus beiden ist.“