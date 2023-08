Janko über ÖFB-Reform im Kinderfußball: "Man sollte die Eltern hinterfragen"

Das wäre in zweierlei Hinsicht ein falsches Signal. Einerseits an die Fähigen, dass Leistung nichts zählt. Andererseits an die weniger Talentierten, dass es in Ordnung ist, keine Leistung bringen zu müssen. Deshalb hoffe ich, dass Tore auch weiterhin gezählt werden und die Kinder am Ende des Tages wissen, ob sie verloren, oder gewonnen haben.

Aus Niederlagen lernen

Denn was sowohl den Starken, wie auch den Schwächeren nie genommen werden darf, ist die Fähigkeit, mit Rückschlägen im (späteren) Leben umzugehen. Ich weiß aus meiner Karriere, wie wichtig Niederlagen sind. Oft bringen sie einen als Persönlichkeit weiter als Siege. Wir leben eben in einer Leistungsgesellschaft. Je früher man lernt, für seine Ziele arbeiten zu müssen umso eher ist man für das Leben gerüstet. Man sagt ja nicht umsonst, dass der Sport eine Turbo-Lebensschule ist.