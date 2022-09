Eklat in Spanien: Massenrücktritt der Fußball-Nationalspielerinnen

Laut eigenen Angaben ging beim spanischen Fußball-Verband RFEF 15 wortgleiche E-Mails ein, in denen der Großteil des Frauen-Nationalteams ihren Rücktritt bekannt gab. Den Grund dafür sehen die Spielerinnen in Chefcoach Jorge Vilda, der das Team seit 2015 leitet. Die Fußballerinnen beklagen, dass die Situation ihren "emotionalen Zustand" und ihre Gesundheit "in wichtiger Form" beeinträchtigt. "Falls sich nichts ändert", sprich Trainer Vilda wird von seine Amt entbunden, werden sie auch weiterhin dem Nationalteam fernbleiben.