Putellas, Harder und Co.: Das sind die Star-Fußballerinnen der EM

Schweden, 26 Jahre, Arsenal

Für Schweden ist es an der Zeit, ein großes Turnier zu gewinnen. Es handelt sich um eine erfahrene Mannschaft, von denen viele Akteurinnen bereits zwei olympische Silbermedaillen gewonnen haben – und die Stürmerin Stina Blackstenius ist in Hochform. Sie hat sich bereits auf höchstem Niveau bewährt und in den letzten Monaten beim FC Arsenal einen guten Start in ein neues Kapitel ihrer Vereinskarriere hingelegt.