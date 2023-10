Verdienter Sieg der Wiener Austria bei der WSG Tirol

Keine Tore bei Altach gegen den WAC

Das Duell um Platz sieben in der Bundesliga brachte keinen Sieger. Der SCR Altach und der WAC trennten sich am Sonntag in Altach 0:0, womit die Wolfsberger weiter einen Punkt vor den Vorarlbergern liegen. Altach drĂ€ngte in der zweiten Halbzeit auf den Sieg, der starke WAC-TorhĂŒter Hendrik Bonmann und dreimal Verteidiger auf der Linie verwehrten den Heimischen aber einen Treffer.