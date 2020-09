Verdacht bestätigt: ÖFB-Teamspieler Lazaro fällt lange aus

Der Verdacht auf eine schwere Muskelverletzung von Österreichs Fußball-Teamspieler Valentino Lazaro hat sich bestätigt. Der 24-jährige Sommer-Zugang wird dem deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade etliche Wochen fehlen. Das bestätigte Coach Marco Rose am Dienstag nach dem Training.

Lazaro hatte sich am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen Greuther Fürth gleich bei seinem ersten Auftritt für die Gladbacher verletzt. Deshalb steht er auch dem Nationalteam beim Auftakt der Nations League in den Duellen mit Norwegen (Freitag) und Rumänien (Montag) nicht zur Verfügung. Dem Allrounder droht ein Ausfall von rund zwei Monaten. Damit würde der Ex-England-Legionär auch den Beginn der Champions League am 20./21. Oktober verpassen.