Verbeugung vor Allah: Konvertiert Superstar Ronaldo zum Islam?

Videos im Netz zeigen, wie sich Ronaldo, umringt von seinen Teamkollegen, auf den Rasen kniet und mit HĂ€nden und Kopf den Boden berĂŒhrt. Muslime glauben, dass sie in dieser Position, die als Sudschud bezeichnet wird, Gott am nĂ€chsten kommen. Sie wird immer in Richtung der Kaaba in Mekka in Saudi-Arabien ausgefĂŒhrt, die als zentrales Heiligtum des Islam gilt. Viele muslimische Fußballer danken mit der Geste auch Gott nach erfolgreichen TorschĂŒssen.