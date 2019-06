Valentino Lazaro: Ich bin (noch) ein Berliner

Bei Fotoapparaten gibt es einen Autofokus. Weil Fußballer in erster Linie Menschen sind, kann der Fokus bei all der nötigen Professionalität aber nicht automatisch auf das Wesentliche gerichtet werden. Valentino Lazaro gibt sich jedenfalls Mühe, die Konzentration für eine Woche lang nur auf das Nationalteam und die zwei EM-Qualifikationsspiele am Freitag gegen Slowenien und am Montag in Nordmazedonien zu legen.