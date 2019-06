Die vielen Wechselgerüchte um die ÖFB-Teamspieler

Nach außen hin geben sich Österreichs Teamspieler wie das Betreuerteam bei schönstem Sommerwetter in Klagenfurt ruhig und gelassen. Doch allen ist sehr wohl bewusst, was am Freitag gegen Slowenien und am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien in der EM-Qualifikation auf dem Spiel steht. Der Druck, der allgemein verspürt wird, ist nicht nur ein kollektiver, sondern reicht hinein in den persönlichen Bereich jedes einzelnen Kickers. Neben den sechs zu vergebenden Punkten geht es so knapp vor der Sommerpause auch um die Chance, die Bühne Nationalteam noch für mögliche individuelle Transfers zu nützen. Jeder Spieler möchte bei diesem willkommenen Schaulaufen seine Aktie nach oben korrigieren.

Offiziell will sich freilich niemand im Teamquartier Hotel Werzers in Pörtschach von Gerüchten oder Spekulationen ablenken lassen, alle versichern mit treuherzigem Blick, dass all ihr Fokus lediglich auf das Nationalteam und die zwei anstehenden Matches gerichtet ist. Doch ist das wirklich so einfach, wenn es doch um die eigene unmittelbare Zukunft geht? Die meisten haben mit ihren Managern vereinbart, während dieser Zeit nicht über diverse Interessenten an den eigenen Künsten zu sprechen.