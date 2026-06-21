Uruguay gegen Kap Verde live: So steht es beim WM-Spiel

Ein Sieg gegen Saudi-Arabien, ein Sieg gegen WM-Debütant Kap Verde: Davon ging man vor der WM bei Uruguay fest aus. Das 1:1 zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 gegen die Saudis hat deshalb für eine Menge Unzufriedenheit und Druck gesorgt. Gegen Außenseiter Kap Verde müssen die „Urus“ gewinnen. Sonst droht das zweite Vorrunden-Aus nacheinander bei einer WM.

Der Torwart als Held, seine Mutter als Rührstück: Der Punktgewinn von Kap Verde gegen Spanien ist bislang die Außenseiter-Geschichte dieser WM. Gegen Uruguay sind die Erwartungen deshalb schon etwas gestiegen. Sogar ein Weiterkommen ist auf einmal möglich.

Anpfiff ist um 0 Uhr (live ServusTV).