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Fußball-WM 2026

Uruguay gegen Kap Verde live: So steht es beim WM-Spiel

Uruguay steht nach dem mageren 1:1 gegen Saudi-Arabien unter Druck. Gegen Kap Verde (0 Uhr/ live Servus TV) muss ein Sieg her.
21.06.2026, 23:30

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Ein Sieg gegen Saudi-Arabien, ein Sieg gegen WM-Debütant Kap Verde: Davon ging man vor der WM bei Uruguay fest aus. Das 1:1 zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 gegen die Saudis hat deshalb für eine Menge Unzufriedenheit und Druck gesorgt. Gegen Außenseiter Kap Verde müssen die „Urus“ gewinnen. Sonst droht das zweite Vorrunden-Aus nacheinander bei einer WM.

Der Torwart als Held, seine Mutter als Rührstück: Der Punktgewinn von Kap Verde gegen Spanien ist bislang die Außenseiter-Geschichte dieser WM. Gegen Uruguay sind die Erwartungen deshalb schon etwas gestiegen. Sogar ein Weiterkommen ist auf einmal möglich.

Anpfiff ist um 0 Uhr (live ServusTV).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

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