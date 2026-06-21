Am Montag trifft Österreich bei der Weltmeisterschaft in Dallas auf Argentinien. Der Sieger der Partie hat den Aufstieg in das Sechzehntelfinale fixiert. Das Spiel gegen den Weltmeister ist für Österreich nicht nur ein Duell David gegen Goliath. Es ist auch das Duell Marko Arnautovic gegen Lionel Messi. Der Vergleich endet mit einem überraschenden Ergebnis.

Nur einer kann Leben kaufen Es war ein großer Aufreger, als der noch jüngere Marko Arnautovic mit seinem Auto unterwegs war und von Polizisten angehalten wurde, Scheibe runter, Mund auf: „Ich kaufe dein Leben.“ Es ist nicht überliefert, dass Messi jemals sagte: „Yo compro tu vida.“

1:0 für Arnautovic Andere Gewichtsklasse Ein Physiotherapeut nannte Marko Arnautovic einst einen „Panzer“, der nicht aufzuhalten ist. Auch beim Gewichtsvergleich überrollt Arnautovic Messi, der mit seinen 70 Kilo nicht ohne Grund „la pulga“, der Floh, genannt wird. Arnautovic ist nur mit Gold aufzuwiegen.

2:0 für Arnautovic Vereine in der Vita Niemand ist so begehrt wie Marko Arnautovic, der in seiner Karriere für neun Klubs gespielt hat: FAC, Twente, Bremen, Stoke, West Ham, Shanghai, Bologna, Inter und Roter Stern. Und Messi? Den wollten mit Barcelona, Paris Saint-Germain und Inter Miami nur drei Klubs.

3:0 für Arnautovic

Spiele in der Wiener Stadtliga Marko Arnautovic absolvierte als 16-Jähriger 18 Spiele für den FAC, bei seinem Debüt wurde er gegen Ankerbrot eingewechselt. Er bildete in Folge einen Traum-Sturm mit Sascha Hirtl. Messi spielte nie in der Wiener Liga. Ganz ehrlich: gleich bei Barcelona beginnen, das kann jeder.

4:0 für Arnautovic Angebote von Rapid Österreichs Rekordmeister wollte vergangenen Sommer Arnautovic, nicht Messi. Man wollte ja Trikots verkaufen. Allerdings haben es zwei andere Argentinier sehr wohl einst zu Rapid geschafft: Maradona, der war für den Hugo, und Adrian Czornomaz (4 Spiele, 1 Tor).

5:0 für Arnautovic Arnautovic ist viel größer Ein Duell auf Augenhöhe sieht freilich anders aus. Der 1,90 Meter große Marko schaut über Messi (1,70) hinweg, blickt auf ihn bestenfalls herab, wenn er gerade Lust dazu verspürt. Arnautovic spricht in höchsten Tönen von Messi und zeigt damit seine wahre Größe.

6:0 für Arnautovic Geschenkte Uhr von Mourinho Weil der junge Marko Arnautovic bei Inter Mailand einige Male zu spät zum Training kam, erhielt er von seinem Trainer Jose Mourinho eine Uhr als Geschenk. Ein derartiges Präsent bekam der Argentinier Messi in seiner Karriere vom Portugiesen Mourinho nie.

7:0 für Arnautovic Tore gegen San Marino In zwei Spielen erzielte Arnautovic sechs Tore gegen die vermeintlichen Pizzabäcker. Davon könnte sich Señor Messi schon ein Salami-Scheibchen abschneiden. Der Argentinier konnte bisher noch nie gegen San Marino einen Torerfolg bejubeln.

8:0 für Arnautovic Sprachen Ein Marko Arnautovic spricht alle Sprachen, die des Fußballs fließend. Er verständigt sich auf Serbisch, Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch. Messi dagegen soll selbst in seiner aktuellen Heimat Miami das spanische Idiom dem englischen vorziehen.

9:0 für Arnautovic