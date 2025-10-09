Auf dem Weg zur WM: So startet Österreich im Prater gegen San Marino
Ab 20.45 Uhr zählt nur der Sieg. San Marino muss bezwungen werden, das ist am Weg zur ersten erfolgreichen WM-Qualifikation seit 1998 für das ÖFB-Team klar.
Österreich führt die Gruppe an - sollte es am Ende aber eine punktgleiche Tabellensituation geben, würde - anders als bei UEFA-Bewerben - das Torverhältnis zählen. Deswegen wird Teamchef Ralf Rangnick darauf achten, dass im Wiener Prater über 90 Minuten druckvoll gespielt wird.
Christoph Baumgartner, sonst immer für ein Tor gut, fällt aus. Ein Einsatz am Sonntag in Rumänien ist das Ziel.
Pentz steht im Tor, Arnautovic stürmt von Beginn an. Und nach längerer Zeit beginnt Prass wieder links hinten.
Die eine oder andere Überraschung könnte es im Lauf des Spiels ebenfalls geben.
Hier sehen Sie, wie es im Happel-Stadion bei der Partie Österreich - San Marino steht:
Kommentare