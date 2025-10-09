Auf dem Weg zur WM: So startet Österreich im Prater gegen San Marino

Ab 20.45 Uhr zählt nur der Sieg. San Marino muss bezwungen werden, das ist am Weg zur ersten erfolgreichen WM-Qualifikation seit 1998 für das ÖFB-Team klar.

Österreich führt die Gruppe an - sollte es am Ende aber eine punktgleiche Tabellensituation geben, würde - anders als bei UEFA-Bewerben - das Torverhältnis zählen. Deswegen wird Teamchef Ralf Rangnick darauf achten, dass im Wiener Prater über 90 Minuten druckvoll gespielt wird.