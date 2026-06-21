Rangnick: "Wenn Sie viel Geld verdienen wollen, setzen Sie auf uns"

Zweites Spiel, komplett andere Ausgangslage für Österreich bei dieser WM . Nach dem 3:1-Sieg gegen Jordanien geht das ÖFB-Team „relaxed, aber fokussiert“ in die Partie gegen den Weltmeister aus Argentinien , wie Marcel Sabitzer sagt. „Das ist ein Riesen Bonusspiel für uns, weil natürlich weniger Druck auf dem Kessel ist“, so der 32-Jährige. Die beiden Partien seien zwei verschiedene Paar Schuhe.

Und doch war am Sonntag schon bei der Pressekonferenz im Stadion von Dallas zu spüren, dass die Partie von Bedeutung ist. 14 Kamerateams und rund 200 Journalisten waren im Saal, als Ralf Rangnick sagte: „Wir spielen gegen alle Wetten. Wenn Sie viel Geld verdienen wollen, dann nehmen Sie ihr Erspartes und setzen Sie auf einen Sieg von Österreich.“

"Wenige Schwächen entdeckt"

Es überwiegt die Lockerheit und Vorfreude auf die argentinischen Stars, über die Rangnick sagt: „Wir haben bei der Analyse wenige, bis keine Schwächen entdecken können. Sie sind individuell überragend besetzt.“ Der Deutsche beschreibt Argentinien als Ballbesitz-Mannschaft, die aber auch gerne schnell in die Tiefe spielt.