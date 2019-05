Unter-21-EM: Tickets um nur 5 Euro

„Alle brennen auf das Turnier, es ist toll , dass wir dabei sind.“ ÖFB-Präsident Leo Windtner freut sich schon auf die drei Gruppenspiele der U 21 bei der EM in Oberitalien. „Zu dieser Region haben wir eine besondere Beziehung, historisch wie kulturell.“ Die Österreicher spielen in Triest und Udine, viele heimische Fans werden erwartet. „Weil auch viele in dieser Zeit dort auf Urlaub sein werden.“ So wird es für Fußballfans Gratis-Shuttle-Busse von Lignano und Grado nach Udine und Triest geben.

AC Milan-Legende Alessandro Costacurta ist Chef des lokalen Organisations-Komitee: „ Andrea Pirlo war ja ein großartiger Freistoßschütze. Bei der Auslosung hat er wieder bestens getroffen, da er Deutschland und Österreich nach Oberitalien gezogen hat“, lacht der fünfmalige Champions-League-Sieger. Für ihn sind Frankreich und England die Turnier-Favoriten, Österreich traut er einiges zu: „Ich habe sie beim 0:0 im März gegen Italien gesehen. Österreich kann durchaus überraschen.“

Die Fans können über www.austrianfans.vivaticket.it Tickets beziehen. Eine Karte kostet fünf Euro, das Dreier-Abo 13 Euro. Österreich spielte am 17. Juni in Triest gegen Serbien, am 20. Juni in Udine gegen Dänemark und am 23. Juni in Udine gegen Deutschland.