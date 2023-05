Unmoralisches Angebot im Titelkampf: Dortmund lockt Schalke

„Wenn der FC Schalke 04 am nĂ€chsten Wochenende den FC Bayern schlĂ€gt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds eintrĂ€gt“, sagte Westphal laut „WAZ“ am Rande der Eröffnung der Fotoausstellung „Mythos Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“ in Essen.