Union Berlin ist erster Bayern-Verfolger, Augsburg schlug Gladbach

Heimerfolge gab es für Augsburg (1:0 gegen Mönchengladbach) und Bayer Leverkusen (2:0 gegen Bochum). Tags zuvor hatte Leipzig 6:1 bei Schalke gewonnen, Wolfsburg bei der Hertha 5:0 triumphiert und das Kräftemessen zwischen Hoffenheim und Stuttgart ein 2:2 gebracht.

In Bremen gingen die Gastgeber durch einen Kopfball von Amos Pieper in Führung (14.). Nur vier Minuten später leitete Pieper mit einem verunglückten Rückpass den Ausgleich durch Janik Haberer ein. Für das Siegestor sorgte Kevin Behrens per Kopf nach einem Corner von Josip Juranovic (46.). Der kroatische Neuzugang hatte Christopher Trimmel auf die Ersatzbank verdrängt. Bei Bremen fehlte Romano Schmid weiterhin verletzt, Marco Friedl spielte durch.

Die Frankfurter gingen in Freiburg in der 42. Minute mit ihrem ersten gelungenen Angriff dank Randal Kolo Muani in Führung, Matthias Ginther glückte aus einem Kopfball der verdiente Ausgleich (47.) gegen die von Oliver Glasner gecoachten Hessen. Bei den Freiburgern spielte Philipp Lienhart durch, Michael Gregoritsch wurde im Finish vom Platz genommen.