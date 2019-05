Union Berlin ist der 1. Bundesliga so nah wie nie

Dem traditionsreichen VfB Stuttgart droht der Abstieg aus der Bundesliga. Die Mannschaft von Interimstrainer Nico Willig kam am Donnerstagabend im Relegations-Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten Union Berlin nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Die Österreicher Christopher Trimmel und Robert Zuulj spielten bei den Berlinern durch.

Damit würde Union am kommenden Montag im Stadion An der Alten Försterei im Heimspiel bereits ein 0:0 oder 1:1 reichen, um erstmals in die Bundesliga aufzusteigen. Christian Gentner (42.) und der zur Halbzeit eingewechselte Mario Gomez (51.) hatten die Schwaben vor 58.619 Zuschauern zweimal in Führung gebracht, dennoch reichte es nicht zum Heimsieg.