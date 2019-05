Union Berlin: Kultklub aus dem Osten mit eisernem Willen

Die nun zu Ende gehende Saison hatten die Köpenicker mit gut 47 Millionen Euro geplant, so viel wie nie zuvor. Diese Summe dürfte sich mit dem Sprung in die Bundesliga locker auf 80 Millionen Euro steigern. Zum Vergleich: Hertha BSC hatte das Geschäftsjahr 2017/18 mit einem Umsatz von 152 Millionen Euro abgeschlossen.

Die Union aus Berlin-Köpenick spielt am Donnerstag in Stuttgart und am Montag daheim in der Relegation. Den direkten Aufstieg hat man am Sonntag durch ein 2:2 verpasst. Gewinnt die Union, dann gibt es in Berlin erstmals seit 42 Jahren ein Derby in der höchsten Spielklasse. Die Union wäre der 56. Neuling und der fünfte Berliner Klub im deutschen Oberhaus.

„Die Fans stehen komplett hinter uns. Ich kann versprechen, dass wir wieder alles geben“, sagte Christopher Trimmel. „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Relegation.“ Der 32-jährige Burgenländer kam vor fünf Jahren von Rapid zur Union und ist seit diesem Sommer sogar zum Kapitän aufgestiegen.