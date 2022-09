Ungarn besiegt Deutschland, England muss absteigen

England, in Mailand eigentlich schon zum Siegen verdammt, fand gegen bestens gelaunte Italiener nie richtig in die Partie. Gleich nach der Hymne – erstmals „God Save The King“ – gerieten Harry Kane und Co. unter Druck. Nur mit Glück und dank Keeper Pope gerieten die Gäste nicht früh in Rückstand. Mit dem 0:0 zur Pause waren sie noch gut bedient.

Nach Seitenwechsel ging es in der gleichen Tonart weiter, bis Giacomo Raspadori die verdiente Führung für die Italiener erzielte (68.). Der Napoli-Stürmer traf sehenswert genau ins lange Eck. Erst danach riskierte England mehr, wollte die Niederlage und den drohenden Abstieg verhindern. Doch das sollte nicht gelingen. Die Kritik an Teamchef Gareth Southgate, vor einem Jahr noch gefeiert, wird noch lauter werden. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis zur WM. Dort muss Southgate liefern, sonst ist er seinen Job wohl los. Ein Sieg am Montag im Prestigeduell gegen Deutschland würde die Engländer zwar nicht mehr vom letzten Platz wegbringen, aber zumindest für ein wenig Ruhe sorgen.