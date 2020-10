Und jährlich grüßt das Cup-Murmeltier: Rapid trifft auf Salzburg

Aller guten Dinge sind drei, sagt man. Bei Rapid wird man trotzdem alles andere als glücklich gewesen sein, als man am Sonntag den Gegner in der 3. ÖFB-Cup-Runde erfuhr. Denn in der dritten Saison in Folge ist Seriensieger Salzburg der Gegner der Hütteldorfer.

Im Mai 2019 waren sich beide Mannschaften noch im Finale in Klagenfurt gegenübergestanden. Salzburg siegte durch je einen Treffer von Patrick Farkas und Munas Dabbur mit 2:0. Schon nicht einmal fünf Monate später kam es zum nächsten Duell, dieses Mal in Hütteldorf und das schon in der 2. Runde.

Es war ein denkwürdiges Spiel. Rapid rettete sich nach den Ausschlüssen von Schwab und Velimirovic mit zwei Mann weniger in die Verlängerung. In dieser hielt man bis zur 120. Minute ein 1:1, dann erzielte Minamino doch noch das Siegestor für den späteren Cup-Sieger.

Dieses Mal will es das Los so, dass die beiden Klubs im Achtelfinale aufeinander treffen. Austragungsort ist erstmals die Red-Bull-Arena. Da beide Mannschaften zum eigentlichen Termin der 3. Runde Anfang November im Europacup im Einsatz sind, wird das Spiel erst Mitte Dezember ausgetragen, also ein kompliziertes Fußballjahr beenden.

Der LASK empfängt den Wiener Stadtligisten Elektra, die Austria bekommt es in der Generali Arena mit Hartberg zu tun, Sturm tritt in Graz gegen Wacker Innsbruck an.