Luft nach oben für Salzburg, Rapid und LASK bei Europacup-Tests

Die ÖFB-Cup-Testläufe von drei der vier österreichischen Europacup-Starter haben noch Luft nach oben offenbart. Bei Titelverteidiger Salzburg verfinsterte sich die Miene von Trainer Jesse Marsch beim 3:0 in St. Pölten in der ersten Hälfte mehrmals. Drei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Lok Moskau vermisste der Amerikaner mitunter die richtige Konzentration. Auch Torschütze Albert Vallci wirkte in St. Pölten nicht wie ein strahlender Sieger. "Wir sind weiter, das war das Ziel. Natürlich gibt es Sachen, die wir noch bereden müssen", sagte der Steirer nach dem Erfolg beim Bundesliga-Rivalen. Dieser bereitete dem Favoriten bis zur Pause (0:1) und auch kurz danach mehr Probleme als den Salzburgern lieb war. Durch individuelle Patzer in der Defensivabteilung lud der Titelverteidiger die Niederösterreicher das eine oder andere Mal gefährlich bis vor den eigenen Strafraum ein.