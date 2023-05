Und das Fest geht weiter: Cupsieger Sturm frenetisch in Graz empfangen

Sturm sorgte auch am Tag nach dem 2:0-Finalsieg über Rapid für Wirbel. Ruhezeiten werden überbewertet: Wie in der zweiten Hälfte des Cup-Showdowns in Klagenfurt gaben die Grazer auch am Feiertag Vollgas.

Und wurden diesmal von rund 6.000 Fans auf dem Grazer Hauptplatz frenetisch gefeiert.

